Corbo: Lo choc di De Laurentiis al Napoli. Zona Champions o addio. Tutti

Su Repubblica Napoli, Antonio Corbo commenta il colpo di cinema del presidente De Laurentiis, che ha rubato la scena a Gattuso mettendo tutti di fronte alle loro responsabilità. Scrive:

“L’uomo del cinema s’intende anche di calcio. La partita di Aurelio De Laurentiis è cominciata mentre finiva quella di Gattuso a Verona. Il presidente ruba la scena al suo allenatore inventando un film per dare lo choc a uomini smarriti e smemorati, ricondurli alla realtà, a valori tecnici e ingaggi da squadra medio-alta, ad una lucidità operativa che ormai mancava in panchina e in campo. Senza neanche un tweet crea l’atmosfera da resa dei conti. Tutti davanti alle loro responsabilità: zona Champions o addio. Tutti. Brutale risveglio lunedì: Gattuso che aveva due volte rifiutato la firma del contratto per le prossime stagioni legge che rischia di non chiudere neanche questa. Gli fa anche vedere all’uscio Rafa Benitez, il poliglotta gitano delle panchine che non sarebbe mai venuto, ma gradisce lo spot per ritrovare un posto in Inghilterra. Comincia così una riflessione tardiva che Gattuso aveva purtroppo rinviato negli ultimi tempi”.