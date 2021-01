Claudia Villafane ha vinto Masterchef, e ha dedicato la vittoria (anche) a Maradona

La prima moglie del Pibe ha vinto l’edizione argentina supportata dalle figlie. “Lo dedico al padre delle mie figlie che non c’è più”

Claudia Villafane ha vinto l’edizione argentina di Masterchef Celebrity, e ha dedicato il successo nel reality show culinario anche a Maradona, “il padre delle mie figlie che non c’è più”.

La prima moglie di Diego, accompagnata da Dalma e Giannina, ha vinto battendo in finale Analia Franchin.

Dalma in particolare ha scritto sui social “Sempre con te! Per sempre i 4 insieme! Grazie Babu! Grazie Tata!”. Babu era il soprannome che la figlia aveva dato a Maradona, Tata quello della madre Claudia.

Il menù vincente di Claudia, si legge sui social, era: burrata con pomodorini e fragole, filetto di maiale avvolto in coniglio e pancetta, e un cremoso di cioccolato bianco con gelato alla banana e ciliegia.

Dopo la proclamazione, la dedica:

“Alle persone che vorrei fossero qui e non possono. A cominciare da mio nipote, che è andato a trovare suo padre Sergio, a mia madre, che non sta bene di salute, il padre delle mie figlie, che non c’è più e ai miei amici di famiglia”.