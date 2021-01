Cassano: “Al Real Madrid con Capello mi abbuffavo di Nutella, ingrassai di 14 chili in 7 mesi”

A Bobo Tv in collegamento con Cannavaro: “Al Real Nutella era lo sponsor, ce ne regalava 5 kg al mese. Io ero fuori rosa, non c’avevo un cazzo da fare e mangiavo”

“Al Real Madrid non c’avevo un cazzo da fare, e mangiavo Nutella a cucchiaiate. Presi 14 chili in 7 mesi”.

Show di Antonio Cassano a Bobo Tv in collegamento con Fabio Cannavaro e Bobo Vieri. Cassano ricorda con gli ex compagni la sua avventura al Real Madrid con Capello, e i suoi problemi a tenere il peso-forma, tra le risate generali.

“A Madrid, subito dopo essere arrivato ho perso 12 chili, poi è arrivato Cannavaro e li ho ripresi. Al Real Madrid la Nutella era uno degli sponsor e ogni mese ci davano cinque chili di prodotto gratis“.

“Quando è arrivato Capello ho fatto due gol in due partite e mi sono sentito il re del mondo. Mi ha sostituito nel primo tempo contro il Lione, mi sono arrabbiato lui e a Jerez abbiamo litigato. Mi ha messo fuori squadra. In sette mesi ho preso 14 chili, mangiavo la Nutella direttamente dal barattolo, a cucchiaiate. Era disgustoso. Ma non c’avevo un cazzo da fare“.