Capello: “Il Papu può fare la differenza ovunque”

Intervenuto questa mattina a “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1 Fabio Capello ha parlato della situazione del Papu Gomez e dell’Atalanta

“Il Papu Gomez lo vedrei bene in tutte le squadre, viste le sue qualità può fare la differenza ovunque, ha visione di gioco, come lui ce ne sono pochi. Il Papu ha anche voglia di rivincita e in qualsiasi squadra andrà farà sicuramente bene. Può giocare ovunque, con le sue qualità è un giocatore che fa la differenza. Giocatori come lui ce ne sono pochi, è un peccato sia successo questo all’Atalanta che però ha ritrovato Ilicic”.