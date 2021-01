Bonaccini tifoso: «Contro il Napoli vorrei undici Chiellini, sarebbe un’altra partita»

A Tuttosport: “Mai parlato con De Laurentiis del rinvio di Juve-Napoli. Inutile polemizzare su una partita di calcio quando sono a rischio vite umane”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà presente domani al Mapei Stadium per la partita di Supercoppa tra Napoli e Juventus. A Tuttosport ha rilasciato un’intervista in veste da tifoso bianconero. Ha detto che domani vorrebbe vedere in campo undici Chiellini.

“Vorrei undici Chiellini, contro il Napoli così sarebbe un’altra partita”.

Ha spiegato quando è nata la candidatura dello stadio romagnolo.

“Ci siamo candidati quando abbiamo saputo che la competizione non si sarebbe giocata all’estero per la pandemia. Pubblico? Non ci ho sperato, non è il momento di illudere le persone. Più ci si vaccina prima si torna allo stadio”.

A Bonaccini viene chiesto se ha mai parlato con il presidente De Luca del rinvio di Juve-Napoli. La sua risposta:

“Mai, inutile polemizzare su una partita di calcio quando sono a rischio vite umane. E poi io preferisco vincere sul campo”.