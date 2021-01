Bastianich: «Tifo Juve perché gli Agnelli sono stati supergentili con me, invitandomi allo Stadium»

Tuttosport intervista Joe Bastianich. Tra pochi giorni ripartirà Italia’s Got Talent, la versione italiana. Joe è tra i giudici. Parla un po’ di sé, compreso il racconto degli sport praticati da giovane e per quale squadra tifa, in Italia.

«Da piccolo ho giocato a hockey sul ghiaccio, l’ho praticato a lungo. Ora adoro vedere il baseball e sono un tifoso dei New York Yankees che spesso vado a vedere quando posso. In Italia tifo invece per la Juventus. Ammiro la dedizione di Cr7, è un esempio chiaro e cristallino di quando il talento incontra la determinazione e l’applicazione. Soltanto per questo magico incrocio è potuto arrivare sino in cima, alla vetta. Sono tifoso juventino perché gli Agnelli sono stati supergentili con me, una volta mi hanno invitato allo Stadium e così, visto che non avevo allora ancora una squadra di calcio per cui fare il tifo ho deciso di scegliere la Juventus».