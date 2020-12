Zaniolo, ok la visita in Austria: può riprendere gli allenamenti

Procede come previsto il recupero del giocatore della Roma, che potrà ricominciare a correre. I giallorossi sperano di averlo a disposizione per marzo

Un altro passo importante, per Nicolò Zaniolo, verso il recupero totale. Il giocatore oggi si è recato in Austria, dove si è sottoposto ad un controllo medico eseguito dal dottor Fink, il chirurgo che l’ha operato lo scorso settembre per la rottura del legamento crociato.

Il recupero procede bene e Zaniolo ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi a Trigoria. La Roma spera di poterlo recuperare per marzo 2021.