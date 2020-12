Vardy rovina la festa al Manchester United: il Leicester trova il pari nel finale

Nella prima gara del Boxing Day, né le Foxes né il Manchester allungano al secondo posto: al King Power Stadium finisce 2-2

Una partita equilibrata, intensa, che alla fine il Manchester United avrebbe meritato di vincere ai punti. Il duello col Leicester per il secondo posto si conclude con un pari, nel primo anticipo del Boxing Day.

Partono meglio gli ospiti, che dopo poco più di un minuto già potrebbero passare in vantaggio con Rashford, che però di testa davanti alla porta mette alto. L’attaccante si rifà a metà primo tempo, quando firma il vantaggio con un preciso rasoterra sul suggerimento di Bruno Fernandes. Alla mezzora, pareggia il Leicester con una secca conclusione da fuori area di Barnes, che approfitta della libertà concessa dallo United e fulmina De Gea.

Nonostante l’intensità simile, è comunque il Manchester a creare di più. Al 60’ Rashford sfiora la doppietta, negata da un intervento eccezionale di Schmeichel, che a tu per tu con l’avversario riesce a neutralizzare la conclusione. Non può nulla però quando al 78’ Cavani suggerisce il filtrante per l’inserimento di Bruno Fernandes, che trova il palo lontano e anticipa l’uscita del portiere. All’85’ però Vardy è bravissimo a liberarsi in area e a girare in rete il cross di Perez, che fissa il risultato sul definitivo 2-2.