Un mese di stipendio, 40.000 euro e sei giornate di squalifica: lo sputo costa carissimo a Thuram

Punizione esemplare per il giocatore francese del Borussia Mönchengladbach aveva sputato in faccia a Stefan Posch dell’Hoffenheim

Lo sputo di Marcus Thuram in faccia a Stefan Posch dell’Hoffenheim gli costerà carissimo: oltre al mese di stipendio che il Borussia Mönchengladbach non gli pagherà, il giovane giocatore è stato stato squalificato per sei giornate dalla Federazione tedesca, e dovrà anche pagare una multa di 40.000 euro.

Cinque partite verranno scontate direttamente in Bundesliga e in Coppa. La sesta sarà sospesa fino al 21 dicembre 2021.

Thuram si è scusato per l’atto “disgustoso”. Il direttore sportivo del Gladbach Max Eberl ha dichiarato che “Marcus è devastato e mi ha assicurato in modo credibile di non aver deliberatamente sputato su Stefan Posch. Marcus resta la persona che conosciamo”.