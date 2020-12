Un giocatore di football ha scelto di ricevere la metà del suo stipendio milionario in bitcoin

Russel Okung dei Carolina Panthers ha chiesto di avere 6,5 milioni di dollari nella criptovaluta. Si attende l’approvazione della NFL sulla richiesta

Una rivoluzione totale in vista, nel mondo dello sport: Russel Okung dei Carolina Panthers, squadra della NFL, ha scelto di ricevere metà del proprio stipendio (13 milioni di dollari all’anno) in bitcoin. Un’operazione che può essere realizzata grazie alla startup Zap che converte immediatamente il denaro in questo modo.

Il giocatore da tempo è un sostenitore della criptovaluta e se la lega approverà la sua richiesta diventerà il primo sportivo della storia a ricevere uno stipendio in bitcoin, segnando probabilmente una svolta nell’economia dello sport.