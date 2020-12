Tuttosport: “a fine partita la Juventus è un concerto di imprecazioni e sbattere di pugni sui muri”

Aria tesissima in casa bianconera dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Da parte di dirigenti e calciatori “in senso metaforico ma mica tanto, ché il nervosismo in qualche modo lo si sfoga”

Secondo quanto scrive Tuttosport, nello spogliatoio della Juve, ieri sera, dopo la clamorosa sconfitta contro la Fiorentina, l’atmosfera è stata tutt’altro che serena. Il quotidiano sportivo parla di pugni sbattuti sui muri e imprecazioni da parte dei bianconeri.

“L’incredulità, la rabbia. L’incapacità di darsi una spiegazione. A fine partita la Juventus – tutta, mica solo lo spogliatoio – è un concerto di imprecazioni, uno sbatter di pugni sui muri. In senso metaforico, ma mica tanto… ché il nervosismo in qualche modo lo si sfoga”.

Tuttosport parla di grande “fastidio per certe decisioni prese dall’arbitro che hanno condizionato parecchio” e ricorda la scena di Nedved andato via furioso dalla tribuna. E anche di “un gran rimuginare su certi disastri fatti in campo, con annesse conseguenze che potrebbero costare carissime da qui alla fine della stagione”.