Su Repubblica il caso di Letesenbet Gidey, primatista dei 5mila metri dispersa nel Tigri in guerra

Avrebbe dovuto presentarsi a Valencia per una mezza maratona, ma non è mai salita sull’aereo. Di lei non si hanno più notizie da novembre. E non è la sola atleta coinvolta

Su Repubblica il caso di Letesenbet Gidey, 22 anni, primatista mondiale dei 5mila metri, medaglia d’argento ai mondiali di Doha nei 10mila. E’ la regina del mezzofondo, ma è scomparsa nel Tigrai in guerra. Di lei non ci sono più tracce.

In Tigrai è guerra tra l’esercito federale etiope e le forze locali (Tplf) che governano la zona. Almeno 30mila persone sono in fuga verso il Sudan.

Gidey era attesa sempre a Valencia per una mezza maratona, ma non è mai salita sull’aereo che doveva portarla in Europa. L’organizzatore spagnolo della gara, Marc Roig, dichiara:

«È da metà novembre che non abbiamo più sue notizie. La città di Mekelle, capitale del Tigrai, sembra sia stata riconquistata dalle forze governative, ma le linee di comunicazione sono interrotte e anche se sei una campionessa della corsa non puoi salvarti se sei in una situazione di pericolo».

Del resto, Gidey non è l’unica in questa situazione. Come testimonia Federico Rosa, agente di atleti africani. Racconta:

«Io lì ho un ragazzo di 19 anni, molto forte, Berhiu Aregawi, bronzo nei 10mila ai mondiali juniores, che sta cercando di uscire dal Paese, perché ha delle competizioni all’estero, ma non riesce ad arrivare ad Addis Abeba e non ho capito se si è unito a dei profughi che stanno scappando verso il Sudan».