Spadafora: “Caso Suarez? Una bruttissima vicenda”

In un’intervista a Il Foglio, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora commenta la vicenda esame falso di Suarez e l’indagine allargata ai vertici della Juventus.

“E’ una bruttissima vicenda. Ma c’è un processo in corso e vorrei evitare di commentare. Vi posso offrire al massimo un gioco di parole: per chi ha a cuore il reddito di cittadinanza, non è il massimo vedere un’indagine al centro della quale c’è una cittadinanza da reddito…”.