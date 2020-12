Sky: niente panchina per Correa, sarà direttamente in tribuna

Inzaghi dovrà fare a meno della sua seconda punta per un problema al polpaccio. Le sue condizioni verranno valutate la sfida contro il Milan

Joaquin Correa nemmeno in panchina nella sfida contro il Napoli. Secondo quando riporta Sky infatti la seconda punta di Inzaghi, sostituito da Caicedo in campo, andrà ad accomodarsi direttamente in tribuna a causa di un problema al polpaccio.

Saranno poi da valutare le sue condizioni in vista del match di mercoledì contro il Milan.