Robinho, a Milano comincia il processo d’appello per stupro di gruppo

Il brasiliano è stato condannato a nove anni in primo grado e nel frattempo ha perso tutto: “Sono innocente, era un rapporto consensuale”

Comincia oggi al tribunale di Milano il processo d’appello di Robinho, l’ex attaccante del Milan condannato a nove anni per stupro di gruppo su una donna albanese, avvenuto in una discoteca nel 2013.

Una notizia che in Inghilterra ha una certa rilevanza (la BBC gli ha dedicato addirittura un lunghissimo pezzo, per le conseguenze politiche in Brasile) mentre in Italia è quasi irrintracciabile. Il brasiliano è stato condannato in contumacia nel 2017, ma non ha mai smesso di professarsi innocente. Ora una giuria di tre giudici donna ascolterà i suoi avvocati per confermare o meno la sentenza di primo grado

Nel frattempo Robinho, che ora ha 36 anni, ha perso tutto: il suo contratto con il Santos è sospeso, e il presidente del club Orlando Rollo ha confermato che il giocatore verrà licenziato se la condanna verrà confermata.

A causa della sentenza ha giocato per l’Atletico Mineiro solo tre giorni, poi le proteste dei tifosi lo hanno fatto cacciare. E quando era al Basaksehir è stato escluso da una trasferta europea, per paura che potesse essere arrestato.

Anche se dovesse essere ritenuto colpevole in appello, sembra altamente improbabile che finisca in carcere, perché il Brasile non ammette per Costituzione l’estradizione di suoi cittadini naturali.

Robinho in una recente intervista ha ammesso di aver avuto rapporti con la vittima, ma ha insistito sul fatto che fossero consensuali.

“Una ragazza si è avvicinata a me, abbiamo avuto un rapporto consensuale… poi sono tornato a casa”, ha detto. E ha poi aggiunto che i suoi amici erano rimasti con l’accusatrice e avevano fatto sesso consensuale con lei”. Il suo unico rimpianto, dice, è aver tradito sua moglie, Vivian.