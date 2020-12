Real Sociedad senza Silva e Oyarzabal per la trasferta di Napoli

Il club ha diramato la lista dei convocati e mancheranno due giocatori importanti, fermati da alcuni problemi fisici negli scorsi giorni

Per la sfida che chiuderà il girone di Europa League, la Real Sociedad dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali, come David Silva e Mikel Oyarzabal. I due sono stati fermati da alcuni problemi fisici e non saranno a disposizione di Alguacil per la gara di domani. Di seguito l’elenco dei giocatori che parteciperanno alla trasferta.

Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Willian José, Januzja, Aihen, Moya, agnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, Monreal, Barrenetxea, Le Normand, Bautista, Lopez, Ayesa, Zubimendi, De Zarate.