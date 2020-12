Pirlo: “Col Barcellona non abbiamo nulla da perdere”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani col Barcellona.

Buffon ha recuperato dall’infortunio, potrebbe giocare domani perché merita un palcoscenico così. Non credo che il Barcellona sia in crisi, ha un allenatore nuovo con le sue idee, è una grande squadra. Domani dobbiamo crederci, non abbiamo nulla da perdere con la consapevolezza degli errori commessi all’andata. Ramsey sta meglio, può mettere qualche minuto nelle gambe: negli spazi potrà tornare utile.

Dobbiamo migliorare in fase di non possesso, essere stretti con le linee e non farci trovare scoperti. Non credo si debba parlare di svolta di atteggiamento, il dna non deve mai mancare. Non mi piace che qualcuno non approcci la gara al 100%, ma questo è dovuto anche dalla stanchezza mentale, può succedere in questo periodo particolare. Sono molto soddisfatto di Rabiot, sta facendo una buona stagione, può diventare di livello mondiale.

Do ragione a Koeman, non è giusto dire chi è meglio tra Messi e Cristiano Ronaldo, danno spettacolo da 15 anni in cui si sono divisi i Palloni d’Oro. Sono fenomeni, bisogna ringraziarli perché fanno bene al calcio. Messi al PSG? Bisogna chiedere alle società, non sono cose che fortunatamente dipendono da me.