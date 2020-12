Perché in Inghilterra scrivono che anche il secondo gol di Maradona era da annullare

Per il Guardian anche il Gol del Secolo non era regolare. Sembra esserci un fallo a inizio azione. Ma l’arbitro vede tutto e non fischia: il Var sarebbe potuto intervenire?

Siamo stati informati, con opportune tutele, che entrambi i gol di Maradona contro l’Inghilterra nel 1986 sarebbero stati annullati dal VAR.

Il Guardian, con questa frase, rivisita i due gol più famosi di Maradona, segnati entrambi contro l’Inghilterra nei Mondiali del 1986. Lo fa nella chiave arbitrale moderna, sotto la luce del Var.

Inutile soffermarsi troppo sulla Mano de Dios: qualsiasi dibattito sulla regolarità di quella rete non dura più di pochi secondi, visto l’evidente tocco di mano che qualsiasi assistente in video avrebbe segnalato al collega in auricolare.

Più interessante, invece, quello sul secondo gol. Conosciamo tutti a memoria la serpentina di Maradona, che pochi metri dietro la linea di metà campo parte e salta tutti gli avversari che gli si parano di fronte, compreso il portiere, per poi appoggiare in rete. Raramente però si è vista tutta l’azione. La mostra Diario Olé in un tweet.

🙌🏻🔟 ¿Alguna vez habías visto la JUGADA COMPLETA del gol de Maradona a los ingleses? 🇦🇷-🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ivXPpC30xj — Diario Olé (@DiarioOle) December 1, 2020

Il recupero della palla da parte dell’Argentina infatti è decisamente sospetto. Nasce da un’entrata irruente sulla trequarti ed è evidente che l’intervento non sia sul pallone. Il giocatore inglese salta, non è chiaro se sia colpito o meno ma finisce a terra. L’arbitro è a pochi metri di distanza, in posizione perfetta per giudicare e lascia correre.

Il Guardian sostiene che un Var avrebbe fatto notare l’irregolarità all’inizio dell’APP (l’attacking phase of play, cioè la fase d’attacco) e l’arbitro avrebbe poi annullato la rete. In realtà ci sono diversi punti controversi. Il primo è relativo al presunto fallo: l’assenza di contatto basta a non qualificarlo come tale? Ricordiamo che nel calcio non c’è assolutamente bisogno che due giocatori vengano a contatto per configurare un intervento irregolare (a titolo di esempio, Meret su Cristiano Ronaldo e tutti i falli per gioco pericoloso).

Il secondo invece è sul margine di intervento del Var: perché l’arbitro, come si vede dall’immagine in alto, è perfettamente posizionato e nessuno meglio di lui ha potuto giudicare l’effettiva regolarità dell’entrata del giocatore argentino. Se, come sembra, ha visto e valutato, il Var sicuramente non sarebbe potuto intervenire. E in ogni caso è stato meglio così: la storia forse sarebbe cambiata in modo irreparabile e non ci avrebbe regalato il gol più bello del ventesimo secolo.