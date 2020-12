«Non sono persone ma animali», il dolore del figlio di Paolo Rossi dopo il furto

Alessandro distrutto dopo le tante emozioni di questi giorni, ma soprattutto incredulo di fronte a tanta cattiveria «Devono vergognarsi, sono persone senz’anima»

Questo il grido di rabbia e dolore di Alessandro Rossi, il figlio di Pablito che ha commentato a La Stampa il furto subito nella casa di Bucine proprio durante i funerali del campione del Mondo. I ladri si sono introdotti in casa da una finestra al piano terra, non hanno portato via i cimeli di Paolo, ma un orologio a cui era molto legato

«È una brutta sensazione da provare e ripeto, queste non sono persone ma animali».

Riuniti insieme dopo la cremazione di Paolo Rossi, Alessandro con la vedova Federica e le bambine Sofia e Maria Vittoria, sanno di poter contare sull’affetto di amici e di quanti non dimenticano Paolo Rossi