Non sembrava una partita ma una conferenza di De Luca

“Il veleno, ci vuole il veleno”, se è per noi, tranquillo ce ne arriva a litri…

🤢 Anche questa non è stata una partita ma un cazzotto allo stomaco durato novantasei minuti. Pareva na conferenza stampa di De Luca, nu ntuosseco!

🤒 Il primo tiro in porta al 52esimo del secondo tempo su punizione. “Il veleno, ci vuole il veleno” ma esattamente cosa si intende? Se è per noi, tranquillo ce ne arriva a litri…

🧐 Ma avete notato che bell e buono cadevamo a terra come i bastoncini di legno dello Shanghai? Ma pecchè?

😊 Lorenzo mio, il sorriso che ci ricorda cosa sia stata la bellezza di questa squadra e quanto sia difficile ora accettare stu chianto ‘a Maddalena…

🤨 4-2-3-1, 4-3-3. 4-4-1-1 io mi accontenterei di arrivare in area.. Dicembre doveva rivelarci dove saremmo arrivati… Bene, non siamo nemmeno partiti…

😎 Mo’ Petagna non è Osimhen, non è Lukaku ed è vero ma almeno mezza palla a tempo sul piede o sulla testa gliela vogliamo mettere? Chille fa l’attaccante mica ‘o segna posto? Quando è entrato Llorente la disperazione si è solidificata.

😒 Diciamo le cose come stanno: Siamo in crisi e bisogna cominciare a fare certi ragionamenti. A Gattuso gli vogliamo bene, uomo vero, sincero, schietto ma sto Napoli non può essere una squadra da un punto ed un goal in tre partite…. Siamo onesti…Siamo ridimensionati e confusi.

Sempre e Comunque

Forza Napoli