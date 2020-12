Napoli-Real Sociedad, Gattuso conferma la fiducia a Lozano

Formazione tipo per il Napoli, con Ospina tra i pali, Bakayoko e Fabian Ruiz a centrocampo e Mertens a guidare l’attacco

Tutto pronto per la prima sfida di Europa League allo stadio Maradona. Tra un’ora Napoli e Real Sociedad scenderanno in campo per giocarsi il passaggio del turno.

Nelle formazioni ufficiali diffuse Gattuso conferma la fiducia a Lozano schierandolo dietro a Mertens con Insigne e Zielinski.

A centrocampo torna la coppia Bakayoko-Fabian Ruiz. Mentre in difesa spazio a Mario Rui e Di Lorenzo.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino; Portu, Januzaj, Zubimendi; Willian José