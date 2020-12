Lobotka, Cairo propone il prestito, De Laurentiis rilancia l’obbligo di riscatto

Il centrocampista slovacco è tra i meno utilizzati da Gattuso e punta a trovare spazio per giocare per mantenere la titolarità della Nazionale

Stanislav Lobotka è il nuovo nome per il mercato i uscita del Napoli. Il centrocampista slovacco è infatti tra i meno utilizzati dal tecnico in questo avvio di stagione, come riporta Tuttosport

Nel Napoli è una riserva di lusso, e mezza stagione da titolare potrebbe essere utile al giocatore anche per mantenere la titolarità della Nazionale slovacca (cinque le sue presenze nel 2020);

Il Torino sarebbe molto interessato, ma Cairo, come riporta Repubblica propone un prestito secco a cui De Laurentiis ha risposto con l’obbligo di riscatto.

Certo l’operazione va imbastita su vari fronti: al profilo economico (l’ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro, quindi fattibile, per Cairo), si somma la questione ambientale. Chiaro non attragga, di primo acchito, la prospettiva di transitare nella squadra ultima in classifica