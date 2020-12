Lo strepitoso video di auguri di Lotito da Cortina, vestito da zampognaro chic

Inquadratura tremolante, scena anni ’80, sembra quasi un film di Vanzina. Il Presidente della Lazio parla ai “Lotito&Friends”. Grande successo sui social

Sono tempi questi in cui i team comunicazione dei club confezionano video artefatti, studiati di tutto punto. E poi c’è Claudio Lotito. Che per augurare buone feste ai tifosi della Lazio (che lui chiama i “Lotito&Friends”) si fa riprendere a Cortina in un’ambientazione da film di Vanzina, con inquadratura tremolante, vestito come “uno zampognaro chic”, scrive qualcuno sui social: giacca marrone extralarge appuntata sulla panza, e sciarpone che spunta fino alla vita. Sono ormai giorni che gira in rete e non smette di raccogliere l’apprezzamento divertito dei suoi fan.

“Cari amici, un augurio affettuoso a tutti i Lotito e Friends che sono sempre stati vicini alla Lazio, vicini alla presidenza in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, il Santo Natale porti a tutti la forza di combattere e soprattutto avere un prospettiva futura in forza di quelli che sono i colori biancocelesti e quei valori cui siamo legati dal punto di vista umano”.

L’Internet è il paese che amo#Lotito #SantoStefano #buonsabato #26dicembre pic.twitter.com/Dkn3UPXQHZ

— Andrea Pecchia (@andrea_pecchia) December 26, 2020

Vacanze di Natale a Cortina https://t.co/VuzVnfqnmX — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 25, 2020

Trova le differenze: chi è #Lotito e chi il pinguino di #Batman? pic.twitter.com/82f2W1D8wf — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) December 26, 2020