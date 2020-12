Lazio, per Fares stiramento al polpaccio. Salta il Napoli

L’algerino sarà out per 20-30 giorni. L’obiettivo è il recupero per il derby romano del 17 gennaio

Brutte notizie in casa Lazio, le analisi a cui è stato sottoposto Mohamed Fares hanno riscontrato, per l’algerino, uno stiramento al polpaccio. Dovrà restare fuori almeno 20-30 giorni. Salterà il Napoli, in programma domenica e il Milan, ultima partita di campionato prima della sosta. Molto probabilmente non sarà in campo nemmeno i primi giorni dell’anno. L’obiettivo, per Inzaghi, sarà cercare di recuperarlo per il derby contro la Roma del 17 gennaio.