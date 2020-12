L’Argentinos Juniors, la prima squadra di Maradona, gli dedica un murale 

L’opera è realizzata da Ignacio Gardonio y Dario Coronda. Raffigura Diego con la maglia dei Bichos Colorados, gli insetti rossi, come è chiamato l’Argentinos

L’Asociación Atlética Argentinos Juniors più comunemente Argentinos Juniors, la prima squadra di Diego Armando Maradona, e la prima società che gli intitolato uno stadio in vita nel 2004 ha ultimato il murales in onore del dio del calcio. In anteprima abbiamo ricevuto le foto dell’opera, realizzata da Ignacio Gardonio y Darío Coronda, da un collega argentino.

Il ritratto raffigura Diego con la maglia dei Bichos Colorados ossia gli insetti rossi così come è denominato l’Argentinos.

La storia del club è particolare e romantica. Il primo nome era infatti “I Martiri di Chicago” in omaggio agli otto anarchici impiccati in seguito alla Rivolta di Haymarket. E chi più di Diego può rappresentare il sogno anarchico? La voglia di giustizia e libertà degli oppressi?

Il suo esordio in camiseta roja avvenne il 20 Ottobre del 1976 i Bichos erano sotto contro il Talleres e Juan Carlos Montes lo fece esordire a quindici anni presentando così all’Argentina quello che sarebbe diventato immortale in vita ed eterno dopo la morte ed ora ritratto nel complesso sportivo del club.