La Stampa e l’allarme di Ronaldo, «prestazione scadente e risultato inaccettabile»

Più che un grido di battaglia, un richiamo all’ordine dopo la debacle contro la Fiorentina: «Siamo la Juventus e dobbiamo dare di più per giocare meglio e vincere in maniera convincente»

Su La Stampa il grido di allarme lanciato da Ronaldo.

“Più che un grido di battaglia, è un richiamo all’ordine. Duro, perentorio e significativo. «Siamo la Juventus e dobbiamo dare di più per giocare meglio e vincere in maniera convincente», urla Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa debacle casalinga nell’ultima sfida del 2020″.

La Juve è stata sconfitta per 3-0 dalla Fiorentina nel giorno in cui le sono stati tolti i tre punti a tavolino per Juventus-Napoli. Per Ronaldo deve essere stato terribile. CR7 ha continuato a parlare sui social:

«Una prestazione scadente e un risultato inaccettabile».

Scrive il quotidiano:

“Evidentemente Ronaldo ha sentito la necessità di farsi sentire prima della sosta, perché la situazione nella Juve è tanto delicata quanto potenzialmente esplosiva per colpa di questo ottovolante emotivo che rischia di costare il decimo scudetto consecutivo”.