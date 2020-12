Incontro tra il Napoli e il Comune per il museo virtuale dedicato a Maradona

Su Repubblica Napoli. In serata, una nota ufficiale del Comune assicura che seguiranno altri incontri. Già concordato sopralluogo allo stadio in settimana

Non solo lo stadio intitolato a Diego, anche un museo virtuale all’interno del San Paolo dedicato al Pibe de Oro. E’ l’idea di De Laurentiis, annunciata alla presentazione della mostra alla Cumana. Il presidente azzurro già ieri ha incontrato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per discuterne. All’incontro, scrive Repubblica Napoli, erano presenti anche Alessandro Formisano e l’avvocato Testa per il Napoli e l’assessore allo Sport, Ciro Borriello, l’assessora alla Cultura, Eleonora De Majo, il capo di gabinetto Ernesto Pollice e la dirigente impianti sportivi Gea Vaccaro per il Comune.

Il museo, come anticipato dal patron, dovrebbe coprire un’estensione che va dai 5mila ai 10mila metri quadrati, all’interno dell’impianto di Fuorigrotta.

«in uno spazio che va dai cinquemila ai diecimila metri quadri, per poter far vivere a tutti quanti le partite del passato e quelle appena giocate nel weekend precedente alla visita. Un luogo dove, indossando un casco, si può giocare con Maradona e con gli altri beniamini del calcio azzurro».

Repubblica Napoli scrive che già ieri sera, attraverso una nota diramata dal Comune, è arrivato il primo via libera all’iniziativa.

«Durante l’incontro, cordiale e proficuo, durato un’ora, si è concordato sull’idea di realizzare insieme, all’interno dello stadio Diego Armando Maradona, un museo del Napoli e dell’indimenticabile campione napoletano e argentino. I rappresentanti del Comune e della società sportiva proseguiranno i contatti operativi e progettuali dell’iniziativa già nei prossimi giorni e hanno concordato un sopralluogo allo stadio già nel corso della prossima settimana».