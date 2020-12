In NBA per la prima volta nella storia una squadra è stata guidata da una donna

Becky Hammon ha sostituito Gregg Popovich, espulso, sulla panchina dei San Antonio Spurs durante la sfida contro i Los Angeles Lakers

Quando Gregg Popovich, storico allenatore dei San Antonio Spurs, è stato espulso nel secondo quarto della sfida con i Los Angeles Lakers, ha indicato la sua vice Becky Hammon come head coach per il resto della partita. Un momento storico, per l’NBA, perché è diventata la prima donna a guidare una squadra. Hammon ha commentato così a fine gara.

È un fatto molto importante, sto provando a non pensare al grande significato di questo momento perché è davvero travolgente.

Anche l’allenatore dei californiani, Frank Vogel, ha espresso apprezzamenti nei confronti della collega.

Se lo merita: è capace, intelligente ed è rispettata dai giocatori. Sarà un grande coach.