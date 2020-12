Il Torino perde ancora (in casa con l’Udinese): Giampaolo a rischio

Tre a due per i friulani. Granata penultimi con sei punti. Che farà Cairo dopo la contestazione dei tifosi? Anche se il più contestato è proprio il presidente

Adesso si fa dura per Marco Giampaolo. Il suo Torino ha perso ancora, in casa contro l’Udinese, e resta penultimo in classifica con appena 6 punti in 11 partite, con sette sconfitte. In settimana c’era stata la contestazione da parte dei tifosi. I granata oggi hanno giocato una partita incolore, soprattutto nel primo tempo. Sono andati sotto di due gol: Pussetto e poi De Paul al 54esimo. Il Torino ha reagito e ha pareggiato con due gol in due minuti: Belotti e Bonazzoli. Neanche il tempo di festeggiare ed ecco che un minuto dopo arriva il terzo gol friulano con Nestorovski. L’Udinese sale a 13 punti.

A questo punto Giampaolo rischia. Cairo – decisamente il più contestato in casa Toro – potrebbe optare per la classica soluzione: l’esonero dell’allenatore.