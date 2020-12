Il Napoli: “Gli azzurri non si arrendono ma non sfondano. Onore al merito laziale”

Il Napoli commenta sul suo sito ufficiale la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico.

“Il Napoli esce sconfitto dall’Olimpico. Vince la Lazio con un gol per tempo. Immobile la apre e Luis Alberto la chiude intorno all’ora di gioco. Il Napoli ha maggiore possesso palla e anche un paio di buone occasioni per passare nel primo tempo. Ma Immobile tiene fede alle ali di Olimpia e vola nell’area azzurra dopo dieci minuti svettando di testa. Poi in apertura di ripresa il bis con un destro piazzato imparabile di Luis Alberto. Gli azzurri non si arrendono ma non sfondano. Onore al merito laziale. Si ricomincia mercoledì contro il Toro per l’ultima sfida prima di Natale”.