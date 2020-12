Il Mondiale per club torna a giocarsi in Giappone nel 2021

Il consiglio della FIFA riunitosi oggi ha riportato la sede in estremo oriente. Vertici a lavoro per garantire salari minimi a giocatrici e allenatori

Il consiglio della FIFA si è riunito in videoconferenza oggi, come previsto, per discutere di diversi argomenti. Prima di iniziare, è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Diego Armando Maradona.

Dal confronto odierno, è stato deciso che il Giappone ospiterà il Mondiale per club a fine 2021, mentre quello relativo a quest’anno si giocherà tra pochi mesi in Qatar. Sempre in Giappone, a Tokyo, si terrà il 71° congresso FIFA a maggio.

È stato inoltre stabilito che saranno previsti dei salari minimi nel calcio femminile, specialmente in relazione alla maternità, e saranno introdotte misure specifiche in tal senso anche per gli allenatori.

Tra i cambiamenti significativi, per l’UEFA la sosta per le nazionali di marzo e settembre del 2021 sarà allungata di un giorno per far giocare tre partite nel periodo.