Ibrahimovic di nuovo ko: torna nel 2021. Dybala non convocato da Pirlo

Doppio forfait per Milan e Juventus. Più serio il problema dello svedese, che tornerà direttamente a gennaio. L’argentino invece salta la gara col Parma

È più serio del previsto, il problema muscolare di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti rientrerà direttamente nel 2021, dopo che durante l’allenamento odierno ha accusato nuovi dolori al soleo del polpaccio sinistro. I prossimi controlli sono previsti da 10 giorni.

Mancherà anche Paulo Dybala, che non è stato convocato da Andrea Pirlo per la sfida col Parma di domani per un affaticamento muscolare alla coscia destra.