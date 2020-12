Ibrahimovic per rilassarsi s’è comprato un bosco di mille ettari in Svezia

Grande 200 volte Milanello, l’ha pagato 3 milioni di euro: ci potrà cacciare e andare a pesca con la motoslitta

Zlatan Ibrahimovic, per rilassarsi un po’, s’è comprato un bosco. Un bosco da mille ettari, equivalenti a 200 Milanello. Ha speso tre milioni di euro.

Lo racconta la Gazzetta dello Sport, ripresa da Calcio e Finanza: fra le sue destinazioni preferite per c’è Åre, località montana vicina al confine con la Norvegia dove vanno anche i reali e dove la famiglia Ibrahimovic ha una villa vicino a Copperhill Mountain.

L’attaccante del Milan ha acquistato un terreno boschivo di mille ettari, per il ha ottenuto i permessi per poter cacciare e pescare, oltre a poter vagare in motoslitta.

Tra i suoi possedimenti sono presenti inoltre un’altra casa per le battute di caccia, sul lago Kälapannsjön, tra le montagne di Offerdalsfjällen, mentre l’anno scorso ne ha comprata un’altra a Tvärådalen. Ibra però ha venduto la sua villa storica storica sul lungomare di Malmoe, e quella nell’arcipelago davanti a Stoccolma.