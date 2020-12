Giampaolo torna in panchina dopo il Covid: “Cuore, organizzazione e personalità per affrontare la Juve”

L’allenatore del Torino in conferenza stampa: “Prendiamo gol inaspettati, anche nel momento migliore. Non può andare sempre avanti così”

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, è guarito dal coronavirus e tornerà in panchina contro la Juventus. L’allenatore ha presentato così la sfida in conferenza stampa.

Sono stato asintomatico i primi due giorni, poi ho avuto dei sintomi e mi porto dietro ancora qualche strascico. Bisogna fare attenzione, evitare luoghi affollati altrimenti c’è il rischio di cascarci. Ho lavorato molto sui video, mi sono confrontato con la squadra in riunioni da remoto. L’aspetto più negativo è vedere la propria squadra dal divano.

Il Torino ha fatto grandi passi in avanti e l’augurio è di continuare a migliorarsi. Siamo la difesa che ha subito più reti ma c’è tanto altro da dire: siamo ultimi nella percentuale gol subiti/occasioni concesse, prendiamo un gol ogni due tiri e questo dato ci penalizza. Prendiamo gol inaspettati, anche nel momento migliore. Non può andare sempre avanti così, le prestazioni sono buone e la difesa non va male.

Il calcio senza tifosi è PlayStation. Ci vorrà cuore, organizzazione e personalità senza lasciarsi giocare dalla partita. Siamo in crescita, questa squadra si prenderà ciò merita.