Gazzetta: l’Atalanta vince con il campo Malinovskyi, l”erede” di Gomez

La situazione è tesa, ma non sarà Gasperini a esautorare il Papu e neppure a trattenerlo. Decideranno Gomez e il club, nel frattempo il tecnico deciderà se e quando farlo giocare

L’Atalanta vince contro la Fiorentina e Gasperini lascia in panchina il Papu Gomes per Malinovskyi e la Gazzetta lo legge come un passaggio di testimone all'”erede”. Nulla di certo ovviamente, come spiega il tecnico dell’Atalanta nel post partita,

non sarà lui a esautorare il Papu ma neppure a trattenerlo, se chiederà di andarsene. Decideranno Gomez e il club, nel frattempo lui deciderà se e quando farlo giocare.

È chiaro che la frattura c’è stata e non è da poco, come spiegato anche negli studi di Sky, e che la possibilità più accreditata sia quella di un addio del Papu a gennaio, ma ora mercoledì c’è la Juve, un’appuntamento importante anche per capire se Gomez ci sarà o meno