Sky: “La rottura tra Gasperini e Gomez è stata molto forte. Il Papu verso l’addio all’Atalanta”

Gianluca Di Marzio nel salotto Sky: “La rottura è stata ricomposta per la Champions ma resta. Bisognerà capire se vorrà restare in Serie A o andare altrove”

Nello studio Sky si discute di Atalanta e soprattutto della rottura tra Gasperini e il Papu Gomez. Gianluca Di Marzio dichiara:

“Su Gomez c’è stata una rottura molto forte con Gasperini, poi ricomposta per la Champions. La panchina di oggi è una scelta che fa presagire la partenza a gennaio dall’Atalanta. Ha un ingaggio importante, l’età non è più quella di una volta. Bisogna capire se vorrà abbassare le sue pretese e dove avrà voglia di giocare, se vorrà restare in Serie A o andare verso gli Emirati che lo avevano già corteggiato in passato”.