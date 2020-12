Gattuso: «Il nostro obiettivo è la Champions, siete voi che avete parlato di scudetto»

Conferenza stampa: «Siamo arrivati a questa partita senza benzina. Il mercato? Girano pochi soldi, se rimaniamo così non mi dispiace»

Gattuso: «Il nostro obiettivo è la Champions, voi avete parlato di scudetto». Gattuso in conferenza stampa.

«Siamo arrivati a questa partita senza benzina. Nelle ultime due partite, contro la Lazio e oggi, abbiamo giocato sotto il nostro standard. Questi giorni di riposo ci saranno utili. Ci mancano giocatori importanti, ma non vuole essere un alibi. Questo pareggio me lo tengo stretto, abbiamo fatto di tutto per non perdere».

«Llorente volevo buttarlo dentro già con la Lazio. Lozano va ringraziato, ha fatto di tutto per recuperare. Con la sua velocità ci crea sempre superiorità. Teniamoci stretto questo pareggio e guardiamo avanti”.

La sentenza di Juve-Napoli

«Ho già parlato, conoscete il mio pensiero. Eravamo pronti a partire per giocare. Ora vediamo quando si giocherà».

«Il nostro obiettivo rimane andare in Champions, siete voi che avete parlato di scudetto. È un campionato strano, non c’è nulla di facile».

«Il mercato? Vediamo, il calcio attraversa un momento di crisi economica. Girano pochi soldi. Se rimanessimo così, non sarei dispiaciuto».