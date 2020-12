Fonseca: “In Serie A ci sono 9 squadre forti, l’equilibrio non mi sorprende”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Sassuolo.

Smalling e Veretout non ci saranno, Chris si è allenato con la squadra e sta meglio, non penso che si possa trasformare in un problema più serio. Tornerà presto. Jordan ho preferito non rischiarlo per la partita di domani. Non abbiamo molti difensori centrali, Fazio e Kumbulla non sono nella miglior condizione fisica. Vedremo chi giocherà. A centrocampo abbiamo molte soluzioni, ne giocheranno due tra Pellegrini, Villar e Diawara. Il portiere? L’ho scelto per domani, ma non so per il futuro chi giocherà.

Mi piace molto come gioca il Sassuolo, ha sempre vinto in trasferta e sono forti in avanti. Mi aspetto una partita aperta e difficile, tra due squadre che vogliono il possesso. Merita la posizione che ha. Non sono sorpreso, abbiamo 9 squadre forti e la classifica dimostra l’equilibrio che c’è in campionato.

Calafiori è un giovane di talento, che deve imparare e crescere: è normale vista la sua età. Per voi è già un campione, per me ha fatto una partita. Mi piace molto, ma al momento è soltanto un giovane su cui crediamo per il futuro e basta.

Quando si vince è più facile calarsi nell’identità, per me è molto positivo che tutti si facciano trovare pronti.