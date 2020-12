Fenomeno Russell, guida per la prima volta la Mercedes di Hamilton e straccia tutti

Il giovane sostituto del campione del mondo in Bahrain nelle prime libere mette in fila Verstappen, Albon e Bottas. E quasi non entra nell’abitacolo

Ha preso in mano per la prima volta nella sua vita la Mercedes di Hamilton, a casa col Covid, è ha stracciato tutti. George Russell, nel replay del del Gp Bahrain, che si corre su una versione più corta e mai utilizzata della pista di Sakhir, con solo quattro vere curve, ha chiuso al comando le prime libere in 0.54.546, mettendo in fila dietro di lui Verstappen, Albon e Bottas.

Il britannico, 22 anni appena, è un predestinato. Che fa cose da predestinato. E’ un protetto della Mercedes, tanto che il capo del team Toto Wolff ha deciso di puntare su di lui in assenza di Hamilton al posto del pilota di riserva designato, Stoffel Vandoorne.

Russell è alla Mercedes dal 2017, ha percorso un totale di poco più di 6.500 km di test per il team, e non aveva guidato la vettura di quest’anno, nemmeno al simulatore. Per entrare nell’abitacolo disegnato sulle specifiche fisiche di Hamilton, lui che è alto 14 cm in più, ha detto di cover indossare scarpe più piccole della sua taglia.

Ha guidato la sua prima manche per abituarsi alla macchina e l’ha terminata un secondo più lento di Bottas. Ma nella seconda manche è volato in cima alla classifica col suo primo giro veloce, e Bottas ha iniziato a commettere errori su errori, apparentemente guidando con troppa foga per cercare di eguagliare il tempo di Russell.

Al suo secondo giro veloce, poi, Russell ha quasi eguagliato il suo primo tempo, e al terzo ha battuto altri 0,3 secondi per concludere la sessione con uno stile impressionante.

Il suo amico, il pilota della Ferrari Charles Leclerc, aveva predetto che avrebbe “scommesso su una sua vittoria”.