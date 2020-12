Eriksen è il giocatore con più presenze del 2020 (e Conte se la ride)

Perché il CIES non ha contato i minuti effettivi in campo: con quelli il giocatore dell’Inter non rientra nemmeno tra i primi mille

Antonio Conte ora ha una risposta prontissima da dare al prossimo che gli chiede perché non fa giocare Eriksen: “ma come, è il giocatore con più presenze nel 2020! Lo dice il CIES”. Ed è vero. Proprio il giocatore dell’Inter più maltrattato dal tecnico – al centro di una curiosa spaccatura tra i tifosi che lo adorano nonostante tutto – risulta essere il giocatore più impiegato in assoluto nel corso dell’anno solare, secondo il CIES Football Observatory.

In questa speciale classifica che conteggia solo i gettoni di presenza Eriksen ha totalizzato ben 54 presenze tra club e Nazionale.

Un dato che in verità sottolinea proprio il “maltrattamento” di Conte, che lo ha praticamente messo in campo sempre per pochissimi minuti, alla fine delle partite.

Se infatti si tiene conto dei minuti effettivi giocati Eriksen non rientra nemmeno nelle prime mille posizioni.