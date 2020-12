Di solito si parla di scippo a Napoli, stasera si è assistito allo scippo al Napoli

Conte dice che in Europa sono gli episodi che penalizzano l’Inter, ma la Serie A è una giostra che si muove dal Tavolino

Voi che amate tanto sciorinare cliché e retorico qualunquismo su Napoli e i Napoletani… Stasera avete avuto l’esempio pratico di cosa sia uno SCIPPO

😕 Abbiamo dominato a San Siro in undici contro undici, in dieci contro dodici. Abbiamo perso giocando soli contro Handanovic e siamo sempre soli, soli contro tutti.

😳 Il rigore è l’unico fischio azzeccato da Massa. Brozovic e Skriniar dovevano precedere e seguire Lorenzo negli spogliatoi.

Questa Inter è imbarazzante non a caso in Europa per citare il suo allenatore “Certi episodi ci penalizzano…” Ma la Serie A è la giostra che si muove dal…Tavolino

😏 Handanovic e i pali, il pullman davanti alla porta in superiorità numerica. La netta supremazia azzurra. Questo Napoli è l’altra parte del pallone, quello genuino, vero, identitario.

😊 Chucky deride Bastoni, Kalidou e Kostas annullano Lukaku, Petagna avrebbe fatto esonerare Conte, se non dalla società, dalla decenza. Hakimi per Lautaro… “Mparate ‘a fa l’omme” mood

😞 Senza Osimhen, ora anche senza Ciruzzo, entriamo in area, annanza ‘a porta e non la buttiamo giù mai tipo Mark Landers..

Ospina si fa notare solo per il fallo su Darmian per il resto della gara ha pigliato freddo e suonno. Perdiamo una gara mai in discussione. Primo tempo di assoluto pomeriggio natalizio. Secondo tempo ad una porta ma purtroppo il fischietto non sai mai dove suona un po’ come quello col carretto delle nocelle.

Sempre e Comunque Forza Napoli

‘E che Maradona v’accumpagne