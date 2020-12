Di Marzio: Papu Gomez non sarà convocato per Atalanta-Roma

Caos Atalanta: sempre più insanabile la frattura con Gasperini. Si attende il mercato di gennaio per la cessione, favorito il Milan

Papu Gomez non sarà convocato per Atalanta-Roma. Cresce ulteriormente, se possibile, il caso Papu Gomez-Gasperini. Orami la frattura è insanabile nell’Atalanta. Bisogna solo attendere il mercato di gennaio per la partenza dell’argentino che ha rotto col tecnico. Gianluca Di Marzio ha anticipato su Twitter che Papu Gomez non sarà tra i convocati dell’Atalanta per la partita di domani sera alle 18 contro la Roma di Fonseca.

Non resta quindi che attendere per l’ufficialità dell’addio. Favorito è il Milan che adesso ha perso Ibrahimovic per un mese.