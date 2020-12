Crotone-Napoli, i convocati. Out Osimhen e Malcuit

L’elenco dei giocatori a disposizione di Gattuso per la trasferta di domani in Calabria

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei giocatori a disposizione di Gattuso per la trasferta di Crotone. In elenco c’è Fabian Ruiz, che aveva avuto un problema muscolare nei giorni scorsi. Manca, invece, Victor Osimhen, ancora alle prese con la lussazione alla spalla. Non partirà con la squadra neanche Malcuit, che ha avuto un fastidio al ginocchio destro.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.