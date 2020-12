CorSport: il Napoli è in ottima forma, ma Gattuso deve ancora capire la vera statura della sua squadra

Il quotidiano sportivo analizza la condizione delle sei squadre in corsa per agganciare il Milan. Il voto più alto (7) va agli azzurri insieme alla Juventus, che però è da rivedere

Sei squadre in corsa per recuperare il distacco dal Milan. All’Inter mancano 5 punti, al Napoli e alla Juventus 6 (ma pende ancora il punto di penalizzazione inflitto agli azzurri), alla Roma 8 e alla Lazio 9. Il Sassuolo, ieri sera, nell’anticipo di campionato si è portato a -4. Il Corriere dello Sport analizza il momento di forma di ciascuna delle cinque pretendenti dando il suo voto ad ognuna. Il voto più basso è all’Inter, alla quale il quotidiano sportivo mette 5 in pagella. Il più alto è a Napoli e Juventus. Del Napoli il CorSport scrive:

“Si lancia nella volata natalizia partendo dal doppio 4-0 delle ultime due giornate, il primo con la Roma, il secondo a Crotone. In mezzo, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League da prima del proprio girone. Il momento è ottimo, ma Gattuso deve ancora capire la vera statura della sua squadra. non dimentica che nel suo stadio il Napoli ha perso 1-3 contro il Milan. Voto allo stato di forma attuale: 7”.

Stesso voto della Juventus, che però è ancora da decifrare.

“Quale sia la vera Juve dobbiamo ancora capirlo. Certo, se fosse quella di Barcellona, le altre sei potrebbero dire addio ai sogni di gloria”.