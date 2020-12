Cavani elimina l’Everton e porta lo United in semifinale di Coppa di Lega

Il Manchester l’ha vinta nel finale: 2-0. Rete di Cavani all’88esimo e raddoppio di Martial. In semifinale con City, Tottenham e Brentford

Cavani elimina l’Everton. Il Manchester United ha battuto 2-0 fuori casa l’Everton e si è qualificato per le semifinali della Coppa di Lega la Carabao Cup. Vittoria meritata, la squadra di Solskjaer ha fatto di più per vincere. Ha giocato un ottimo primo tempo. Quando la partita sembrava avviata ai rigori, all’88esimo Cavani – di sinistro – ha realizzato il gol che ha deciso la partita. Poi, al 94esimo, in pieno recupero, il raddoppio di Martial. In semifinale ci sono le due squadre di Manchester, il Tottenham e il Brentford.