Casarin al Corsera: Maradona ha segnato il tempo, ci sarà un calcio prima e dopo Diego

Maradona visto dagli arbitri, un’altra declinazione del genio che ci ha lasciato una settimana fa. Questa volta a parlare di lui al Corriere della Sera e l’ex arbitro Paolo Casarin

Nel 1983 arbitrai Diego per la prima volta a Manchester: era il capitano a 23 anni del Barcellona. Piccolo, con il gagliardetto in mano, mi sembrò poco più di un ragazzo. Travolto dal risultato, ma preoccupato solo per l’integrità dei suoi piedi; mi chiedeva spesso di proteggerlo dagli inglesi. Quel Diego, tre anni dopo, in Messico, ha vinto un Mondiale da solo