Campania, il tasso dei positivi scende ancora: 8,8%, 1.651 nuovi casi

La Regione comunica altri 85 deceduti causa coronavirus, sono 814 in tutta Italia. Guariscono 2.284 persone in Campania, processati 18.733 tamponi

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino giornaliero su positivi, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi sono 1.651, di cui 1.516 asintomatici e 135 con sintomi, a fronte di 18.733 tamponi processati (tasso di positività 8,8%).

Si registrano altri 85 deceduti, di cui 42 negli ultimi due giorni e 43 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 2.284. La situazione posti letto: 166 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.999 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160.

A livello nazionale i nuovi casi sono 24.099 su 212.741 tamponi (tasso di positività 11,3%). I deceduti sono 814, mentre i guariti sono 25.576. Calano i ricoveri (-602, 34.767) e le terapie intensive (-30, 3.567).