Addio Eriksen, Conte lo toglie e l’Inter vince in rimonta 3-1 a Cagliari

Senza il danese, la squadra di Conte segna con Barella, D’Ambrosio e Lukaku. Eriksen non aveva demeritato. Mercoledì sera Inter-Napoli

L’Inter vince in rimonta 3-1 a Cagliari. Temiamo che sarà ricordata come la partita d’addio di Eriksen all’Inter. È anche sfortunato la mezz’ala danese che a nostro avviso ha giocato un discreto primo tempo. Ha servito due ottimi assist non sfruttati. Ma quel che resta è che Antonio Conte lo ha sostituito sull’1-0 per il Cagliari (bellissima rete di Sottil) e i nerazzurri hanno ribaltato il risultato. Prima con Barella, poi con D’Ambrosio e infine con Lukaku, a un minuto dal fischio finale.

La squadra di Conte resta seconda in classifica e si porta a quota 24, a due dal Milan che giocherà stasera in casa contro il Parma. Mercoledì sera a San Siro si giocherà Inter-Napoli.