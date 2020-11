Zampa: «Con questi numeri è scandaloso che le persone stiano sedute per ore nei bar»

La Stampa intervista il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa. Parla della situazione italiana e anche dell’attribuzione della fascia di colore ad alcune regioni. La Campania è ancora in bilico.

«C’è stato un approfondimento severo dei dati nella cabina di regia. E credo che le regioni ora stiano facendo il massimo. La Campania ci deve fornire nuovi dati e verrà presa una decisione».

La Zampa commenta le immagini della gente per strada. Ancora troppa, visti i numeri dell’epidemia.

«Sono sbalordita della leggerezza con cui in molte parti d’Italia le persone vadano a passeggio senza mascherina. E trovo scandaloso che le persone stiano sedute ore nei bar con la scusa di prendere un caffè, in tavolini vicini tra loro. Non vedo cartelli fuori dai negozi con su scritto “non possono entrare più di due persone” e non vedo controlli e sanzioni. I sindaci chiedano aiuto, facciano tavoli con i prefetti sulla gestione del Covid. Secondo: è passata una narrazione minimalista e molti scienziati e molti politici non hanno contribuito a mantenere il rigore necessario».