Valeri è scarso, ma l’Aia oramai è una Serie TV senza colpi di scena

Più confusi di noi mmiez ‘o campo solo i Dpcm del Governo. La melina con Meret è sfiancante più di una puntata in loop del meglio di Marzullo

Minuto 75 Kessie dà una manata a Petagna e viene ammonito. Ibra una gomitata in pieno volto a KK…Nemmeno un check. Valeri è scarso a prescindere dalla malafede ma l’Aia oramai è una Serie TV senza colpi di scena, manco ve lo ricordo lo sgambetto di Donnarumma a Kaidou…

😒 Temere questo Milan eccessivamente ad inizio partita non me lo spiego. E vedere questo Milan al primo posto manco me lo spiego. Ma non mi spiego nemmeno Le Metamorfosi di Fabìan e Lorenzo…dalle Imprese di Ercole ad Icaro… Da che dipende?

😕 La melina con Meret è sfiancante più di una puntata in loop del meglio di Marzullo in combo con Ballando con la stelle tutto sommato il primo tempo poteva serenamente finire due a uno per noi…Poi Ibra è rimasto in campo…Due palle due goal. Stop

🙄 Più confusi di noi mmiez ‘o campo solo i Dpcm del Governo, irriconoscibili, macchinosi, chiusi, lenti, ciononostante abbiamo avuto in dieci la palla del pareggio due volte. Chiediamoci una cosa, ma chiediamocela seriamente. Siamo o Sembriamo?

🙂 Politano almeno ti dà lo sfizio di percepire un senso di vivacità in mezzo ad un convegno sulle sabbie mobili. Corre, se sbatte, s’arraggia con Rebic… Uno su undici.

Che Bakayoko fosse oramai con la sedia in mezzo al campo era chiaro pure ‘a mammà che escalama “No, ma chiste va cadendo!” Bastava cambiarlo, senza sbagliare persino gli slot…

😓 Ho iniziato la partita con felpa e plaid l’ho finita a dorso nudo, il sangue alla testa è salito realmente mica come a Kessie? Siamo esattamente diversi ogni partita, ogni tre giorni, ogni settimana. Giochiamo contro tutti a partire da noi stessi, e per tutti c’entrano i mulini al vento e Don Chisciotte …

Forza Napoli Sempre e Comunque.